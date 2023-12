Que puis-je pour vous ? – Exposition de Lauren Lee McCarthy Lieu Unique (le) Nantes, 1 août 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-08-01 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre

Exposition. Première exposition personnelle en France de l’artiste californienne Lauren Lee McCarthy qui expose dans le monde entier ses installations, vidéos et œuvres numériques. Lauren Lee McCarthy crée des situations où elle prend fréquemment la place de dispositifs (assistants personnels, intelligences artificielles, voire mère porteuse fictive…) en obéissant alors aux injonctions de leurs utilisateurs et utilisatrices. En endossant ces rôles, elle fait surgir l’humain là où l’on ne l’attend pas et soulève des questions très universelles et actuelles de soin, d’attention, d’altérité et de pouvoir. Conçue et scénographiée par l’artiste et curateur Thierry Fournier, l’exposition réunit installations, vidéos, œuvres interactives et images dans un parcours à grande échelle. Elle déploie et amplifie l’esthétique domestique de l’artiste : comme si l’architecture du Lieu Unique se transformait en studio de cinéma ou en grande surface d’ameublement, avec ses décors, ses enseignes, ses faux appartements, ses meubles que l’on essaie. L’exposition est habitée par le personnage de Lauren qui interroge la fragile limite entre technologie et humanité. Exposition du 21 juin au 8 septembre 2024 :- du 21 au 30 juin 2024 : mardi au samedi de 14h à 19h + dimanche de 15h à 19h- du 1er juillet au 8 septembre 2024, dans le cadre du Voyage à Nantes :mardi au dimanche de 10h à 19h

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/