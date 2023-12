Ann Van den Broek – Temps forts – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes, 25 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 –

Gratuit : oui Entrée libre

Du 11 au 13 avril 2024, à l’honneur : Ann Van den Broek, figure phare de la scène chorégraphique néerlandaise et belge. Son travail prend racine dans l’observation de la nature humaine : elle s’intéresse aux émotions, aux mouvements et aux comportements pour tenter de saisir ce qui motive l’homme moderne. Artiste protéiforme, Anne Van den Broek accorde une importance majeure à l’image et au son dans la conception de ses performances. Pour mieux comprendre sa démarche, un focus en 5 temps permet d’entrer dans son univers, entre installation, workshop et concert. Le programme

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com