Oneohtrix Point Never : Again Live – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes, 6 avril 2024 19:00, Nantes.

2024-04-06

Horaire : 20:00

Gratuit : non 12 € à 24 € – billets à l’unité Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h

Concert. Le magicien sonore Daniel Lopatin, alias Oneohtrix Point Never (OPN), imagine depuis la fin des années 2000 de prodigieuses épopées synthétiques qui puisent dans les mélodies du passé pour mieux se projeter vers le futur. La capacité de cet Américain visionnaire à imaginer des tourbillons psychédéliques aux retentissements métaphysiques a séduit des pointures telles que James Blake, The Weeknd, Ishmael Butler, Charli XCX, Iggy Pop, Rosalia, Anohni, FKA Twigs, David Byrne, Ryuichi Sakamoto ou encore Nine Inch Nails, ainsi que des cinéastes tels que Sofia Coppola et les frères Safdie, pour qui il a conçu des bandes originales remarquées. « Again Live » fait suite à la sortie de son dernier album, « Again », en septembre 2023. Pour cette tournée qui s’arrête en France pour deux dates uniques, Oneohtrix Point Never a collaboré avec l’artiste pluridisciplinaire Freeka Tet. Ce concert hypnotique promet d’être l’un des rendez-vous phares du festival Variations. Concert debout. Dans le cadre du Festival Variations (du 30 mars au 7 avril 2024)

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com