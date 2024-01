Braderie de documents de la Bibliothèque municipale de Nantes Lieu Unique (le) Nantes, samedi 23 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 10:00 – 18:00

Gratuit : non Accès gratuit

En complément des dons à des associations, les documents retirés des rayonnages de la Bibliothèque municipale connaissent une deuxième vie avec la braderie régulièrement organisée.Ainsi, le 23 mars 2024, plus de 15 000 documents (livres, revues, bandes dessinées, CD) sont mis à la vente aux particuliers au prix unique de 1€.

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/