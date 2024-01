After Party du Battle : Groovewax – Festival Hip Opsession Lieu Unique (le) Nantes, 2 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-02 23:30 –

Gratuit : oui Entrée libre

Dj set. Groovewax : Groovewax, plus qu’un style éclectique qui cherche à s’affranchir des normes, c’est avant tout un Groove. Les gars ne sont pas là pour assaisonner les choux, mais plutôt pour mélanger, déconstruire, décloisonner les genres musicaux jusqu’à en former un tierce, insaisissable dans la diversité de son esthétique.Quelque part entre les productions hip hop et reggae l’instrumentation aux arômes tantôt soul, tantôt inspirée du jazz ou de l’electro, Groovewax propose une élucubration rythmée qui s’incorpore aux influences hip hop mid-tempo new-yorkaises tout juste expatriées de Kingston. Co-organisé par Pick Up Production et le Lieu Unique. Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.hipopsession.com/programmation/after-party-groovewax/