After Party du Battle : The Mb’s – Festival Hip Opsession Lieu Unique (le) Nantes, 1 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-01 23:30 –

Gratuit : oui Entrée libre

Dj set. The Mb’s (Marna Brother’s) : Kapela et Frankwa, deux frères émérites dans la famille de la danse, reconnus pour leurs succès en tant que compétiteurs, juges sur les plus grands événements mondiaux, enseignants et DJs. Leur influence musicale, fusionnant les rythmes de la caisse claire hip hop et du kick de la house, ne manque pas d’enflammer les amoureux de la culture hip hop. En tant que résidents du Djoonclub à Paris, qui célèbre actuellement ses 20 ans d’existence, Kapela et Frankwa orchestrent la soirée « Soulful Sunday » : le rendez-vous immanquable des danseurs, musiciens et clubbers. A la tête des platines sur les battles hip hop et house, suivi de l’after party, une chose est certaine : l’ambiance promet d’être chaleureuse, électrisante et chargée d’une énergie contagieuse. Co-organisé par Pick Up Production et le Lieu Unique. Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.hipopsession.com/programmation/after-party-the-mbs/