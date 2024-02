Colloque et table ronde Audioblast Lieu Unique (le) Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 10:00 – 12:30

Gratuit : oui entrée libre Adultes, adolescents, séniors

Colloque sur les espaces virtuels interactifs et les systèmes audio-visuels immersifs à 360° 1er jour – Vendredi 23 février 2024 10h à 12h30 :Introduction – Resonant Futurs Jenny Pickett, Julien Ottavi Virtual Innovation / innovation virtuel Don Foresta (MaP) Helen Varley Jameson (Upstage) Ali Hossaini (IEA) Laurent Lescop (AAU-CRENAU) Repas du midi 14h à 15h30 (1ère partie) : Medi(a)cated : Care Relations in Virtual Reality Jean-Marie Dallet (Slider Lab) Nicolas Kisic Aguirre (DX Arts) Marie Laure Cazin Pause 16h à 18h (2e partie) :Speculative Futures Marinos Koutsomichalis (Madlab) Gail Priest Lucas Seguy Shu Lea Cheang 2e jour – Samedi 24 février 2024 10h à 12h30 :Table ronde avec l’ensemble des intervenants et participation du public .Un moment d’échange ouvert sur les questions de futurs résonnants. Dans le cadre du festival Audioblast

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 0632691782 https://apo33.org/?p=10401