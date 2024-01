L.Atipik + Dj Emii – Inauguration Hip Opsession Lieu Unique (le) Nantes, 22 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 22:00 –

Gratuit : oui Entrée libre

Dj set. Alors que le festival Hip Opsession s’apprête à célébrer son 20e anniversaire en 2025, le rideau se lève sur cette nouvelle édition, dévoilant dix jours dédiés à l’exploration ou aux retrouvailles de la culture hip hop. La première note de cette programmation résonnera au Lieu Unique lors de la soirée inaugurale, avec un DJ set signé L.Atipik et Emii. C’est là, au carrefour de la musique, de la danse et de l’art graphique, que le festival prend son envol. Dj Emii : Inutile de dire que le spectre des talents de Dj Emii s’étend aussi loin que ses influences musicales. Cultivant une ouverture d’esprit, elle bouscule les tendances et les cultures pour créer des mélanges uniques, inspirés d’univers variés venus du monde entier (États-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Afrique, Europe, etc.). Aussi à l’aise avec le hip hop que la house ou l’electro, elle construit sa propre musicalité et ses compétences techniques. L.Atipik : Passionnée de scratch, elle débute le « platinage artistique » en 2006 et fonde le duo Rhapsody qui la propulse rapidement sur scène pour assurer les premières parties de grands artistes hip hop (Orelsan, Dj Premier…). Première femme en France à participer et à remporter le championnat DMC, L.Atipik devient Championne de France de Djing en 2019. En 2021, Wax Tailor lui confie le remix d’un de ses titres qui sortira sur le label du célèbre producteur. En 2022, la productrice CloZee l’invite à partager la mythique scène de Red Rocks au Etats-Unis. Entre technique et musicalité, son univers bass music au sens large vous fera voyager sans aucun doute. Co-organisé par Pick Up Production et le Lieu Unique. Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/