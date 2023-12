Atlantide – Les Mots du Monde à Nantes – Festival des littératures Lieu Unique (le) Nantes, 25 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 –

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles

du 15 au 18 février 2024 au Lieu Unique et dans la ville. Depuis sa création en 2013, Atlantide réunit chaque année une cinquantaine d’autrices & auteurs français et internationaux qui viennent à Nantes partager leurs langues, leurs imaginaires, leurs visions et leurs engagements. Poésie de l’oralité, fiction ou essai, conte ou roman graphique : toutes les littératures dessinent pendant quatre jours des aires de rencontre où s’épanouissent débats littéraires et sociétaux. Depuis 2018, le festival est placé sous la direction artistique d’Alain Mabanckou, romancier, poète, essayiste et grand ambassadeur d’une littérature du monde. Parmi les autrices et auteurs invités : Jean-Baptiste Andrea, Rachid Benzine, Sonja Delzongle, Ananda Devi, Patrick Deville, Negar Djavadi, Anna Hope, Wilfied N’Sondé, Auður Ava Ólafsdóttir, Michèle Rakotoson, Cristina Rivera Garza, Véronique Tadjo, Thomas Vinau, Dawnie Walton, Antoine Wauters ou encore Yueran Zhang… Programmation complète sur atlantide-festival.org

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.atlantide-festival.org/