L’invention des morts Lieu Unique (le) Nantes, mardi 13 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-13 18:00 –

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Conférence dans le cadre de l’exposition Gengis Khan – Comment les mongols ont changé le monde au château des ducs de Bretagne. À partir d’un questionnement sur la place des morts dans le quotidien de pasteurs nomades en Mongolie, Grégory Delaplace a cherché à poser les bases d’une anthropologie de l’invisible qui l’a conduit à s’intéresser à des sujets aussi divers que les apparitions d’esprits, la pratique du chamanisme, le rapport à l’histoire… Il nous conduit à travers les multiples procédés par lesquels les morts sont « inventés » comme les partenaires de relations formelles ou intimes qui subvertissent les cadres institutionnels imposés par l’État et le clergé. Grégory Delaplace, anthropologue et directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études. Membre du Groupe Sociétés Religions Laïcités et de l’Institut Universitaire de France (2017-2022), il a reçu en 2015 la médaille de bronze du CNRS.

