Nocturne danse et écriture – Festival Trajectoires Lieu Unique (le) Nantes, 18 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-18 22:30 – 01:00

Gratuit : oui

Danse. Dans le Bar du Lieu Unique, un DJ passe de la techno et le micro aux fêtards et fêtardes de passage, des phrases recouvrent les murs et le sol, des bulles géantes s’expriment, un ordinateur répond en direct, des danseurs et danseuses écrivent, des écrivains et écrivaines dansent, et la musique remplit l’espace et les corps. Une exploration collective et festive pour écrire des gestes et danser des mots – illustrée en direct par l’autrice de bande dessinée et illustratrice Mélanie Allag, mais aussi avec la participation du public. De et par Joël Kérouanton, écrivain & artiste médiateur, et Valentin Ferré, aka Dj fou fou. Durée : 2h30 Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires (11 au 21 janvier 2024)

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com