Le 31 avec Paco Tyson Sound System – Dj set
Lieu Unique (le)
Nantes

Nantes Le 31 avec Paco Tyson Sound System – Dj set Lieu Unique (le) Nantes, 31 décembre 2023, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2023-12-31 22:00 – 05:00

Gratuit : oui Entrée libre House, techno. Pour finir l’année en beauté ! De 22h à 5h, les patrons du festival PACO TYSON en formation rapprochée pour vous servir comme à leur habitude la savante potion dont ils ont le secret. Alan D x C.H.I.C.H.I. x Discord = liquid love Dimanche 31 décembre 2023 de 22h à 5h (fin de la musique à 4h30) Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34
https://www.lelieuunique.com/
https://www.lelieuunique.com/evenement/paco-tyson-sound-system-2-clubbing

Lieu Unique (le)
Adresse Quai Ferdinand Favre
Ville Nantes

