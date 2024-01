Un monde à guérir – 160 ans de photographie à travers les collections de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Lieu Unique (le) Nantes, 14 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-14 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre

Exposition. Omniprésente dans l’actualité, l’image humanitaire est entrée dans notre quotidien il y a plus d’un siècle. Elle nous paraît souvent immédiate et univoque. La photographie cadre une scène et en offre une interprétation. Nous croyons tout comprendre d’un événement sans même penser au hors-champ. Or la réalité du terrain est toujours plus complexe que sa représentation, qui est forcément fragmentaire. L’exposition « Un monde à guérir » est le fruit de plus de deux ans de recherche au sein des collections du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Révélant un patrimoine resté peu exploré, elle présente des images datant de 1850 à nos jours, produites avant tout pour informer de l’urgence de l’action humanitaire, mais parfois aussi plus confidentielles. Réunissant de grands noms de la photographie, notamment de l’agence Magnum Photos, l’exposition inclut également des clichés réalisés par les travailleurs et travailleuses humanitaires en mission. L’exposition offre ainsi une multiplicité de points de vue pour à la fois questionner l’imagerie humanitaire et évoquer la complexité du terrain, au-delà de sa représentation. Commissaires : Nathalie Herschdorfer et Pascal Hufschmid Exposition du 27 octobre 2023 au 7 janvier 2024 :du mardi au samedi de 14h à 19hdimanche de 15h à 19h(dimanche 24 décembre 2023 de 14h à 18h et dimanche 31 décembre 2023 de 15h à 18h)

Lieu Unique (le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/