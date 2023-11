Luttes ordinaires Lieu Unique (le) Nantes, 6 décembre 2023, Nantes.

2023-12-06

Horaire : 19:30 21:00

Gratuit : oui

Sophie G. Lucas et Fabienne Swiatly proposent des lectures de leurs textes avant de s’entretenir avec Pascal Massiot. Sophie G. Lucas est une poète nantaise dont l’œuvre se caractérise par sa dimension sociale et documentaire. Abordant la Grande Histoire à travers celles de femmes et d’hommes au destin ordinaire, Sophie G. Lucas livre deux grandes fresques politiques et militantes questionnant la violence sociétale (La contre allée, 2023), le roman « Mississippi » et « On est les gens ». Ce dernier est un recueil poétique de la révolte, la voix des laissés-pour-compte qui luttent pour leur dignité et leurs rêves, depuis la Commune jusqu’aux gilets jaunes en passant par Mai 68. Fabienne Swiatly est originaire de la Moselle ouvrière, celle des aciéries et des manifestations. Auteure nomade, elle publie de nombreux romans, recueils de poésie, essais et pièces de théâtre. Avec « Elles sont au service » (Bruno Doucey, 2020), elle retrace 62 fragments de vie de femmes au service des autres (aide à la personne, santé, éducation, entretien, etc.), comme autant de fenêtres sur leur réalité sociale et les frontières de classe, thèmes centraux son œuvre.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com 0240692232 https://maisondelapoesie-nantes.com/luttes-ordinaires/