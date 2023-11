Désobéir ? – Festival Question(s) d’éthique Lieu Unique (le) Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02

Horaire : 14:00 21:00

Gratuit : oui Entrée libre

Débats et projections. Faut-il toujours obéir aux lois et à la morale ? Pour vivre ensemble, le respect du contrat social semble indispensable. Mais lorsqu’elle se fonde sur un sentiment d’injustice, ou encore au nom de l’intérêt général (dénoncer les effets dramatiques d’un médicament, lutter contre de grands projets d’aménagement jugés inutiles, etc.), la désobéissance peut apparaître comme une action légitime et même comme un devoir moral et civique. Les citoyens et citoyennes deviennent alors un véritable corps politique, des acteurs-actrices lucides et critiques envers un État qui ne remplit plus son rôle. Faut-il être prêt à désobéir, voire même à se révolter, pour réaffirmer son individualité et sa citoyenneté ? Réponses lors du festival Question(s) d’éthique, les 2 et 3 décembre 2023 : deux journées de rencontres, débats, projections sur de grands sujets de société qui divisent et que l’on interroge du point de vue de l’éthique. Programme détaillé sur lelieuunique.com

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com/evenement/question-s-d-ethique-desobeir