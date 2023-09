Soirée de soutien au Maroc Lieu Unique (le) Nantes, 26 septembre 2023, Nantes.

2023-09-26

Horaire : 20:00

Gratuit : non Tarifs de soutien au choix : 10 € / 24 € / 50 €(hors frais de résa)Billetterie sur lelieuunique.com

Le collectif Philomélos propose une soirée de soutien aux victimes du tremblement de terre au Maroc. L’élan de de solidarité se double d’une volonté de cordialité et de partage qui conduit à une programmation sans frontière de genre et volontiers inédite. Au programme : Une lecture musicale de Rania Berrada et François Ripoche, les concerts de Lagrimas Azules et du Samir Aouad trio qui s’associe à deux danseuses contemporaines, Aurore d’Audiffret et Élodie Guillotin. La soirée est animée par la journaliste et illustratrice Adèle Fugère. L’argent collecté durant la soirée, grâce à la vente des billets et aux dons, sera reversé à « Urgence Séisme Maroc » du Secours populaire, association humanitaire.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com