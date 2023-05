Shaeirat – Performances bilingues de poétesses arabes – Saison lieu unique/Grand T lieu unique (le), 24 mai 2023, Nantes.

2023-05-24

Horaire : 19:30 22:30

Gratuit : non

Le projet « Shaeirat » (poétesses) propose de faire découvrir des voix féminines de la poésie arabe contemporaine à travers trois performances proposées par les autrices elles-mêmes. « Shaeirat » fait entendre et voir une poésie à l’écart des représentations occidentales, inscrite dans la lutte politique et sociale comme dans la revendication d’identités singulières. La soirée présente trois œuvres et poétesses : « À la saison des abricots » de Carol Sansour, avec Christelle Saez pour les textes en français et « Ne me croyez pas si je vous parle de la guerre » d’Asmaa Azaizeh accompagnée de Haya Zaatry (chant, musique) et des vidéos d’Adam Zuabi. « Des multiples instants de la vie d’une femme » de Carol Sansour au concert-lecture d’Asmaa Azaizeh, deux Palestiniennes font entendre une poésie verticale sans concession.A découvrir aussi, « Dodo ya Momo do » de Soukaina Habiballah où des enregistrements de berceuses par de très vieilles femmes marocaines dans les diverses langues du pays hantent une poésie placée sous le signe de générations de femmes.L’invitation au Festival d’Avignon 2022 constitue l’acte de naissance collectif du projet Shaeirat. avec Soukaina Habiballah (Maroc), Asmaa Azaizeh (Palestine) et Carol Sansour (Palestine) Durée : 3h Coréalisation Grand T (saison mobile)/lieu unique

