L’Oeil du Monde – Festival littérature jeunesse lieu unique (le), 19 avril 2023, Nantes.

2023-04-19 du 25 mars au 23 avril 2023 :mardi au samedi de 11h à 18hdimanche de 15h à 19hfermé le lundi

Horaire : 11:00 18:00

Le projet L’Œil du Monde est né de la volonté des éditions MeMo (Nantes) et de onze maisons d’édition de différents pays de donner à voir la diversité et la vitalité du monde de l’édition pour la jeunesse à l’échelle internationale. Le festival au lieu unique rassemble artistes, éditrices et éditeurs, lectrices et lecteurs de tous âges, de tous horizons et de toutes sensibilités. Dans le prolongement des ateliers initiés dans les bibliothèques partenaires, petits et grands sont invités à expérimenter et à créer aux côtés des artistes conviés, à manipuler, lire, entendre les albums dans leur langue originale et à découvrir une grande exposition participative.

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com/evenement/loeil-du-monde/