Elles disent – de Nach – Saison lieu unique lieu unique (le), 13 avril 2023, Nantes.

2023-04-13 Représentations les 12 et 13 avril 2023 à 20h + Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du 13 avril 2023, animée par par Matthias Groos, cofondateur et chorégraphe de la compagnie 29×27.

Horaire : 20:00

Gratuit : non 12 € à 24 € BILLETTERIES :- www.lelieuunique.com- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 19h Représentations les 12 et 13 avril 2023 à 20h + Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du 13 avril 2023, animée par par Matthias Groos, cofondateur et chorégraphe de la compagnie 29×27.

Danse. Dans ses deux premiers solos, « Cellule » et « Beloved Shadows », Nach déployait une danse puissante et charnelle. Dans « Elles disent », quatre autres interprètes la rejoignent sur scène pour sa première pièce de groupe. Formée au classique, Mia se consacre au hip-hop. Mulunesh œuvre entre improvisation et krump. Sophie Palmer est danseuse de flamenco et agricultrice. Quant à Flora Detraz, chorégraphe, elle mène un travail atypique sur la voix. Au cœur de ce quintette féminin gisent des secrets, des révoltes, des extases. « Elles disent » est un paysage aux allures d’errance dans lequel se profilent des voyages intérieurs, des rituels mystérieux, des jeux de regard, de masques et de signes. « Elles disent » emporte les corps vers cet horizon ouvert aux métamorphoses, parfois strié de doutes, de peur ou de violence mais aussi de lueurs épiques. Des histoires de femmes prônant l’égalité dans la différence et l’érotisme comme éthique. Conception et danse : Nach Interprètes : Adélaïde Desseauve (dite Mulunesh), Sophie Palmer, Manon Falgoux, Sati Veyrunes (en alternance) et Nach Durée : 50 min.

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com