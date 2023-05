Jan Martens – GRIP & Dance on ensemble – Festival Variations lieu unique (le), 28 mars 2023, Nantes.

2023-03-28 Représentations les 28 et 29 mars 2023 à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 12 € à 24 € BILLETTERIES :- www.lelieuunique.com- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 19h Représentations les 28 et 29 mars 2023 à 20h

« any attempt will end in crushed bodies and shattered bones ». Qu’est-ce qui pousse à se révolter ? Comment, pourquoi et contre qui ? Avec sa dernière création, Jan Martens s’inspire des mouvements de contestation apparus ces dernières années (les jeunes pour le climat, les manifestations féministes ou encore celles de Black Lives Matter) pour parler du groupe comme organisme de résistance. En seulement dix ans, Jan Martens est devenu l’une des grandes figures de la danse contemporaine belge. Il a été invité à présenter son travail sur les plus grandes scènes européennes et internationales. « any attempt will end in crushed bodies and shattered bones » (qu’on peut traduire par « toute tentative se terminera par des corps écrasés et des os brisés ») est une ode à la désobéissance civile. Sur scène, le chorégraphe réunit un « corps de ballet » atypique composé de dix-sept danseurs âgés de 17 à 71 ans, dont l’interprétation impeccable révèle la force synergique du collectif, sur fond de musiques protestataires (entre autres Kae Tempest, Henryk Górecki, Max Roach, Abbey Lincoln, etc.). Faisant du plateau un espace d’expérimentation idéologique où s’exprime un désir commun de mobilisation, Jan Martens signe un fascinant plaidoyer chorégraphique qui célèbre la danse et la diversité des corps. Chorégraphie : Jan Martens Danseurs : Ty Boomershine, Truus Bronkhorst, Jim Buskens, Zoë Chungong, Piet Defrancq, Naomi Gibson, Kimmy Ligtvoet, Cherish Menzo, Steven Michel, Gesine Moog, Dan Mussett, Wolf Overmeire, Tim Persent, Courtney May Robertson, Laura Vanborm, Loeka Willems et – en alternance – Pierre Bastin, Georgia Boddez, Zora Westbroek, Lia Witjes-Poole [en tournée], Abigail Aleksander, Maisie Woodford, Simon Lelievre, Solal Mariotte [doublures], Baptiste Cazaux [cast original] Durée : 1h30 Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com