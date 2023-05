Les Etoiles du documentaire : Vrai de Vrai ! lieu unique (le), 25 mars 2023, Nantes.

2023-03-25

Horaire :

Gratuit : oui Entrée libre.

Le lieu unique décline le festival de la Scam en proposant les 24 et 25 mars 2023 six films documentaires choisis parmi les trente primés de cette année, suivis de rencontres avec leurs auteurs et autrices. Combats, engagement, récits intimes, venez partager des histoires singulières, découvrir des vies, des personnages, leurs passions, leurs difficultés, leurs espoirs. Vendredi 24 mars 2023 :14h30 – Projection : « Marguerite Duras, l’écriture et la vie » de Lise Baron (France, 2021, 1h01)15h45 – Table ronde avec Lise Baron : « Entre traces et écritures – L’utilisation des images d’archives dans le cinéma documentaire »17h30 – Projection : « Tuer l’indien dans le cœur de l’enfant » de Gwenlaouen Le Gouil (France, 2021, 1h13), suivie d’une rencontre avec le réalisateur.20h00 – Projection : « Journal d’un médecin de ville » de Nicolas Mesdom (France, 2020, 57 min.), suivie d’une rencontre avec le réalisateur.Samedi 25 mars 2023 :14h30 – Projection : « Le dormeur éveillé » de Boris Van der Avoort (Belgique, 2020, 1h15), suivie d’une rencontre avecle réalisateur.17h00 – Projection : « Ghofrane et les promesses du printemps » de Raja Amari (France, 2020, 1h24)20h00 – Projection : « Akeji, le souffle de la montagne » de Corentin Leconte et Mélanie Schaan (France, 2020, 1h12), suivie d’une rencontre avec le réalisateur et la réalisatrice.

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.laplateforme.net/vrai-de-vrai-les-etoiles-du-documentaire-2023-a-nantes-entree-libre/