La Germination – Joris Mathieu / Haut et Cour – Saison lieu unique lieu unique (le), 24 mars 2023, Nantes.

2023-03-24 Représentations du 22 au 25 mars 2023

Horaire : 20:00 21:30

12 € à 24 € BILLETTERIES :- www.lelieuunique.com- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 19h

La Germination – D’autres mondes possibles (épisode 1) Théâtre. Faire de nouvelles expériences scéniques, jouer avec les utopies contenues dans l’inconscient de nos sociétés, c’est le credo de Joris Mathieu et de ses complices de Haut et Court. De ce fil rouge, les artistes lyonnais imaginent un cycle de création en trois épisodes autour du transhumanisme, de l’animalisme et du cosmopolitisme. Pour en finir avec la distanciation qui a dominé depuis près de deux ans les rapports humains, l’auteur et metteur en scène dessine les contours d’une œuvre hybride qui, sans s’affranchir des nouvelles technologies qui ont envahi les plateaux, ramène le vivant au cœur de la scène. Munis de lunettes de réalité augmentée, les spectacteurs et spectatrices seront conviés à une expérience collective qui a pour ambition de faire germer dans les esprits quelques graines de ces idéaux potentiels (transhumanisme, animalisme et cosmopolitisme) pour d’autres lendemains plus à l’écoute du monde. Mise en scène et écriture : Joris MathieuDispositif scénique et dramaturgie : Joris Mathieu et Nicolas BoudierMise en espace, scénographie et création lumière : Nicolas BoudierInterprètes : Philippe Chareyron, Vincent Hermano, Marion TalottiTout public à partir de 14 ans Durée : 1h30

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com