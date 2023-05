La possible impossible maison – par Forced Entertainment – Saison lieu unique lieu unique (le), 16 mars 2023, Nantes.

Théâtre. Un soir, dans une bibliothèque, une enfant gribouillée dans un livre d’algèbre prend vie. Gambadant dans les dédales d’une « possible impossible maison », de la salle de bal au cagibi sous l’escalier, elle fait la rencontre d’étranges personnages : une souris bavarde, des oiseaux autoritaires ou une armée esseulée de soldats-danseurs. Tout un monde s’invente et s’anime sur scène grâce à l’habile conjugaison d’effets visuels – collages animés et imaginés par Vlatka Horvat – et du doublage son, pensé et réalisé en direct par les artistes de Forced Entertainment. Une épopée nocturne des plus drôles, des plus captivantes. Conception et création : Forced entertainment en collaboration avec Vlatka HorvatTexte : Forced entertainmentTraduction en français : Aurélie cotillardMise en scène : Tim EtchellsAvec Alain Borek, Judith GoudalTout public à partir de 6 ans Durée : 1h10

