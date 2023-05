Mathias Delplanque + Pierce Warnecke – Carte Blanche au festival CTM-Berlin lieu unique (le), 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Carte Blanche au festival CTM – Berlin.Fondé en 1999, le festival berlinois CTM se dévoue à tout ce que la musique électronique expérimentale et la pop ont de plus marginal et d’exaltant. Il met ainsi en lumière les communautés, philosophies et artistes qui en sont les pionniers et pionnières. Mathias Delplanque / Nantes : Le nantais Mathias Delplanque aborde chaque concert comme un évènement unique. Ses performances live sont des épopées sonores oscillant entre ambient symphonique, musique de transe et envolées noise. Véritable homme-orchestre électro-acoustique (machines, basse, percussions, mélodica…), l’artiste nous présente son nouveau live, en lien avec son dernier album « Ô Seuil », paru sur le label Ici d’Ailleurs en 2022. Pierce Warnecke / USA-France : Artiste sonore et musicien, Pierce Warnecke conçoit des installations et se produit lors de performances audiovisuelles où prédominent la manipulation d’objets et l’utilisation en temps réel de la vidéo. Bien que la technologie soit omniprésente dans ses créations, celle-ci est toujours voilée, en second plan, pour laisser place à des univers abstraits à la narration prégnante. Sa pratique, où de nombreux objets trouvés connaissent une seconde vie, est fortement influencée par l’observation de l’effet du temps sur la matière.

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com