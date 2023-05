Avishai Cohen – Saison lieu unique lieu unique (le), 8 mars 2023, Nantes.

2023-03-08

Horaire : 20:00

Gratuit : non 12 € à 24 € BILLETTERIES :- www.lelieuunique.com- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 19h

Concert. Avec l’improvisation comme principal outil, Avishai Cohen a construit une musique où même les silences sont planants. Composé essentiellement de pièces conçues et façonnées en temps réel au cours d’une incroyable séance d’enregistrement effectuée dans le sud de la France, « Naked Truth » se présente comme une sorte de longue suite improvisée. Avec des bases de classicisme post-bop hérité de son idole et source d’inspiration, Miles Davis, le musicien de jazz embarque tout le monde au son de sa trompette, d’une beauté brute et d’une bouleversante vulnérabilité : de la poésie pure. Trompette : Avishai CohenPiano : Yonathan AvishaiContrebasse : Barak MoriBatterie : Ziv Ravitz Dans le cadre de Jazz en Phase

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com