Festival Atlantide, les Mots du Monde à Nantes lieu unique (le), 5 mars 2023, Nantes.

2023-03-05

Horaire :

Gratuit : oui Entrée libre.

Rendez-vous du 2 au 5 mars 2023 au lieu unique et dans la ville. En se faisant l'écho de récits qui questionnent nos sociétés, le festival Atlantide, les Mots du Monde à Nantes nous rappelle chaque année combien la littérature est un art nécessaire et utile pour comprendre l'humanité et les mécanismes qui la régissent.Cette 11e édition s'intéresse à ces destins individuels percutés par les drames de l'Histoire, aux quêtes d'identité, à la place de la femme, à l'exil ou aux migrations. Elle nous fait voyager aussi, dans le temps et dans les contrées lointaines, les terres gelées ou les îles tropicales. Elle nous parle enfin d'amour et de tendresse, de famille et de liberté, de la nature et des animaux, de la beauté de notre monde ! 57 auteures, auteurs et artistes issus des cinq continents. Une leçon inaugurale proposée par Emmanuelle Bayamack-Tam, une soirée de lecture contre la censure et, en clôture du festival, une mise en voix par Romane Bohringer d'extraits du roman Les Enfants endormis d'Anthony Passeron rythment cette édition. Pendant 4 jours, la littérature du Monde à Nantes.Le lieu unique multiplie les grandes rencontres et les conversations, les rencontres scolaires, les lectures, les dédicaces, les soirées et les surprises… Dans la ville, les auteures et auteurs sillonnent la ville à la rencontre du public dans les médiathèques nantaises, dans les librairies du centre-ville, à la Libre Usine, à la Maison de quartier des Dervallières, au Château des Ducs de Bretagne, à la Maison de l'Afrique…

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.atlantide-festival.org