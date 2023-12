Théatre – F.A.I.L Lieu surprise Louvigné-du-Désert, 25 janvier 2024, Louvigné-du-Désert.

Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:00:00

fin : 2024-01-26

.

Il faut réussir, être le ou la meilleur·e… Vraiment ? Plutôt que d’avancer les un·e·s contre les autres (ou contre soi-même), pourquoi ne pas avancer les un·e·s avec les autres ?

Il est difficile, lorsqu’on est jeune, de ne pas abandonner après un échec, d’y trouver de quoi se renforcer. Pourtant entreprendre, oser, sont possibles à la condition de ne pas en craindre l’issue… Et d’apprendre à tomber.

Je voudrais, avec ce spectacle, raconter une histoire qui nous réconcilie avec nos échecs, qui nous fasse les regarder avec tendresse et intérêt pour apprendre à les aimer et a les vivre comme des instruments de progression. Jonathan Salmon

.

Lieu surprise

Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne



