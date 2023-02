ROUEN/76 : réunion Lieu Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Réunion des adhérents Lieu 128 bis avenue des Martyrs de la Résistance ROUEN Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie lieu le jeudi 02 mars 2023 à 18h30 .

128 bis Av. des Martyrs de la Résistance, 76100 Rouen

Didier Desvaux fera une présentation sur les canards et les limicoles

Contact Alain GILLES 0660523405

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T18:30:00+01:00

2023-03-02T20:30:00+01:00

