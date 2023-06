Visite des postes de secours des plages (lieu précisé lors de l’inscription) Anglet, 12 juin 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

« Dans la peau des sauveteurs », découvrez leur quotidien en visitant les postes de secours d’Anglet avec l’un d’entre eux.

Partez à la rencontre de ces ambassadeurs, qui assurent chaque jour notre sécurité.

Au programme :

– Visite des locaux et historique de la surveillance des plages d’Anglet.

– Découverte du matériel pédagogique et de secours.

– Explication des dangers de l’océan, des panneaux d’information présents sur les plages, de la spécificité du littoral angloy (fonctionnement des digues, rouleaux de bord, action de l’Adour…).

– Ouverture du poste de secours et choix de la zone de baignade en temps réel.

– Initiation aux bonnes pratiques lors de la baignade et aux écogestes sur le littoral.

De quoi susciter des vocations pour le passionnant métier de sauveteur, qui allie une parfaite connaissance et observation de l’Océan, à la maîtrise des gestes de secours..

Lundi à ; fin : . EUR.

(lieu précisé lors de l’inscription) Plages surveillées

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« In the shoes of the lifeguards », discover their daily lives by visiting Anglet?s rescue stations with one of them.

Meet the ambassadors who ensure our safety every day.

Program:

– Visit the premises and learn about the history of Anglet?s beach lifeguards.

– Discover the teaching and rescue equipment.

– Explanation of the dangers of the ocean, the information panels on the beaches and the specific features of the Anglet coastline (how the dykes work, the rollers on the shore, the action of the Adour river, etc.).

– Opening of the first-aid post and choice of bathing area in real time.

– Introduction to good bathing practices and eco-actions on the coast.

It’s sure to inspire people to take up the fascinating profession of lifeguard, which combines perfect knowledge and observation of the ocean with mastery of first-aid techniques.

« En la piel de los socorristas », descubra su vida cotidiana visitando con uno de ellos los puestos de socorro de Anglet.

Conozca a los embajadores que velan cada día por nuestra seguridad.

En el programa:

– Visite los locales y conozca la historia del socorrismo de playa en Anglet.

– Descubra los equipos de enseñanza y salvamento.

– Explicación de los peligros del océano, de los paneles informativos de las playas y de las características específicas del litoral de Anglet (funcionamiento de los diques, rodillos de la orilla, acción del río Adour, etc.).

– Apertura del puesto de socorro y elección de la zona de baño en tiempo real.

– Introducción a las buenas prácticas en el baño y a las acciones ecológicas en el litoral.

Seguro que animará a la gente a dedicarse a la fascinante profesión de socorrista, que combina a la perfección el conocimiento y la observación del océano con el dominio de las técnicas de primeros auxilios.

« In der Haut der Retter »: Lernen Sie ihren Alltag kennen, indem Sie mit einem Retter die Rettungsstationen in Anglet besuchen.

Lernen Sie diese Botschafter kennen, die jeden Tag für unsere Sicherheit sorgen.

Auf dem Programm stehen:

– Besichtigung der Räumlichkeiten und Geschichte der Strandwache in Anglet.

– Entdeckung der Lehr- und Notfallausrüstung.

– Erklärung der Gefahren des Ozeans, der Informationstafeln an den Stränden und der Besonderheiten der Küste von Anglet (Funktionsweise der Deiche, Bordrollen, Wirkung des Flusses Adour…).

– Öffnung der Rettungsstation und Auswahl des Badebereichs in Echtzeit.

– Einführung in die richtigen Verhaltensweisen beim Baden und in die Ökogesten an der Küste.

Der Beruf des Rettungsschwimmers ist ein spannender Beruf, der die perfekte Kenntnis und Beobachtung des Ozeans mit der Beherrschung der Rettungsmaßnahmen verbindet.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Anglet