Les journées commerciales en juillet 2023 Lieu non detérminé La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Les journées commerciales en juillet 2023 Lieu non detérminé La Baule-Escoublac, 18 juillet 2023, La Baule-Escoublac. Les journées commerciales en juillet 2023 18 – 23 juillet Lieu non detérminé Venez profitez de nombreuses promotions chez les commerçants des différents quartiers de La Baule-Escoublac :

Quartier Lajarrige : du 18 au 20 juillet

Quartier Casino : du 20 au 23 juillet

La Baule-Centre – Marché – Tassigny : le 22 juillet

Quartier De Gaulle : du 22 au 23 juillet Lieu non detérminé La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-journees-commerciales-en-juillet-2023-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T09:00:00+02:00 – 2023-07-18T19:00:00+02:00

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00 ECO Y|MAIRIELABAULE|JOURNEESCOMMERCIALEJUILLET2023 Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Lieu non detérminé Adresse La Baule-Escoublac Ville La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Lieu non detérminé La Baule-Escoublac

Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule-escoublac/

Les journées commerciales en juillet 2023 Lieu non detérminé La Baule-Escoublac 2023-07-18 was last modified: by Les journées commerciales en juillet 2023 Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Lieu non detérminé La Baule-Escoublac 18 juillet 2023