Appel à bénévoles pour les animations musicales de la Presqu’île Lieu non detérminé La Baule-Escoublac, 27 mai 2023, La Baule-Escoublac.

Appel à bénévoles pour les animations musicales de la Presqu’île 27 mai – 31 juillet Lieu non detérminé

Vous aimez la musique, les spectacles, les festivals et les concerts ? Rejoignez les membres de l’association Sterne Production ! L’occasion révée pour participer activement à l’organisation, la préparaion et la mise en oeuvre des concerts et festivals.

C’est aussi renconter les artistes et vivre de l’intérieur ces moments magiques!

Seul impératif être majeur.

Contact : sterneproduction44@gmail.com et / ou par téléphone : 06 06 81 67 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T09:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:00:00+02:00

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T19:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS