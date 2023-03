Comité Local SPIE Nord-est Lieu non déterminé Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Comité Local SPIE Nord-est Lieu non déterminé, 4 avril 2023, Colomiers. Comité Local SPIE Nord-est 4 avril – 20 juin, les mardis Lieu non déterminé Réunion mensuelle des référents SPIE du Nord-est de la Haute-Garonne.

Les référents SPIE sont des référents de parcours sociaux, socio-professionnels et professionnels de publics sans emploi.

Ces professionnels issus des structures du consortium SPIE se réunissent une fois par mois pour : Partager les savoirs, les « bons contacts » et les cultures professionnelles.

Améliorer la trajectoire de l’usager vers l’emploi.

Lieu non déterminé Conseil départemental de la Haute-Garonne Colomiers 31770 Garroussal Haute-Garonne Occitanie

2023-04-04T09:00:00+02:00 – 2023-04-04T12:00:00+02:00

2023-06-20T09:00:00+02:00 – 2023-06-20T12:00:00+02:00 Frederic Scheiber

