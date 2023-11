Atelier de Katy, suivi du spectacle « The Bubble Man » Lieu non communiqué Cabourg, 29 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Votre enfant aime découper, colorier et créer ? Cet atelier est fait pour lui ! Il pourra fabriquer son propre souvenir de vacances et repartir avec sa création !

De 4 à 10 ans.

L’atelier est suivi d’un goûter et d’un spectacle ouvert aux parents : « The Bubble Man ».

Embarquez en famille aux confins de la magie, de la jonglerie et de la performance burlesque ! Vous verrez même l’artiste se faire littéralement engloutir par un ballon géant de 2 mètres !

Inscription obligatoire en ligne ou dans l’un de nos 5 offices de tourisme, dès le 18 décembre..

2023-12-29 14:00:00 fin : 2023-12-29 17:30:00. .

Lieu non communiqué

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Does your child love cutting, coloring and creating? Then this workshop is for them! They’ll be able to make their own vacation souvenir and take it home with them!

Ages 4 to 10.

The workshop is followed by a snack and a show open to parents: « The Bubble Man ».

Take your family on a journey to the frontiers of magic, juggling and burlesque performance! You’ll even see the artist literally swallowed up by a giant 2-metre balloon!

Registration required online or at one of our 5 tourist offices, from December 18.

¿A su hijo le encanta recortar, colorear y crear? Entonces, ¡este es su taller! Podrán crear su propio recuerdo de las vacaciones y llevárselo a casa

De 4 a 10 años.

Tras el taller, merienda y espectáculo abierto a los padres: « El hombre burbuja ».

Lleve a su familia a un viaje a las fronteras de la magia, los malabares y el espectáculo burlesco Incluso verá cómo el artista es engullido por un globo gigante de 2 metros

Inscripción obligatoria en línea o en una de nuestras 5 oficinas de turismo, a partir del 18 de diciembre.

Schneidet Ihr Kind gerne aus, malt und gestaltet? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für es! Es kann sein eigenes Urlaubssouvenir herstellen und mit seiner Kreation nach Hause gehen!

Von 4 bis 10 Jahren.

Im Anschluss an den Workshop gibt es einen Imbiss und eine Show, die auch den Eltern offen steht: « The Bubble Man ».

Begeben Sie sich mit Ihrer Familie an die Grenzen der Magie, der Jonglage und der Burlesque-Performance! Sie werden sogar sehen, wie der Künstler buchstäblich von einem 2 Meter großen Riesenballon verschluckt wird!

Die Anmeldung ist ab dem 18. Dezember online oder in einem unserer 5 Fremdenverkehrsbüros erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité