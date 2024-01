Covermania fête la musique Lieu La Chapelle-d’Armentières, mardi 21 juin 2022.

Cette année, c’est Covermania qui sera en charge de mettre l’ambiance sur la scène du square Birchington.

Covermania : Ils interprètent à 7 musiciens et 4 voix les grands succès d’hier et d’aujourd’hui en français ou anglais.

Ils enchainent à un rythme d’enfer des tubes et medley des années 60’ 70’ 80’ et actuels en passant du Rock à la Pop, du Disco à la Soul, du Funk à la chanson française.

Lieu Square Birchington, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France