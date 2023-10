Des Iris aux Alpilles, à la découverte de la cité d’or Lieu indiqué lors de l’inscription Lormont, 8 octobre 2023, Lormont.

Des Iris aux Alpilles, à la découverte de la cité d’or 8 octobre – 19 novembre, les dimanches Lieu indiqué lors de l’inscription Prix libre – Inscription obligatoire sur le site de l’alternative urbaine – Lieu de rendez-vous confirmé au moment de l’inscription – Durée : 1h30

Partez en exploration avec notre éclaireur urbain Jérôme pour découvrir les trésors du haut Lormont. Des tours des Alpilles abritant gemmes de mémoire et d’histoire, nous voguerons jusqu’au château des Iris et ses mystères.

L’Alternative Urbaine Bordeaux, c’est quoi en vidéo

Lieu indiqué lors de l'inscription 33310 Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine

L'Alternative Urbaine Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T10:45:00+02:00 – 2023-10-08T12:15:00+02:00

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

Découverte Balade urbaine

© Alternative urbaine