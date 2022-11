Village numérique ultramarin Lieu en attendant correctif Fort-de-France Catégorie d’évènement: Fort de France

Village numérique ultramarin Lieu en attendant correctif, 25 novembre 2022, Fort-de-France. Village numérique ultramarin 25 et 26 novembre Lieu en attendant correctif

Entrée libre

L’objectif est de valoriser les éco-systèmes de l’innovation de nos territoires et d’accroître la connaissance qu’ils ont d’eux et de leurs clientèles potentielles, où qu’elles soient. Lieu en attendant correctif 97200 Fort-de-France 97200 Martinique [{« link »: « https://we.tl/t-ssN24JpcXO »}] Le principe est de faire pitcher des entreprises innovantes ultramarines (startups ou entreprises confirmées) face à un jury composé de personnalités de tous horizons professionnels et géographiques. Les lauréats seront positionnés par le Village sur des sessions organisées dans le cadre de grands salons internationaux en 2023. Deux sessions sont prévues le 25/26 novembre, retranmises en direct depuis la Martinique : 19h à 20h30 ET 00h15 à 01h45 (heure Réunion). Vous trouverez en pièce jointe la présentation détaillée du concept ainsi que les thématiques sur lesquels les candidats seront entendus. Voici également le lien pour visionner la première édition organisée en juin 2021 dans le cadre de VIVATECH : https://we.tl/t-ssN24JpcXO Le numérique abolit les frontières ; il est important que nous participions collectivement à ce mouvement de valorisation de l’agilité ultramarine et des compétences déployées sur nos territoires, au bénéfice de leur attractivité et de leur performance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T00:00:00+01:00

2022-11-26T06:45:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Fort de France Autres Lieu Lieu en attendant correctif Adresse 97200 Ville Fort-de-France lieuville Lieu en attendant correctif Fort-de-France

Lieu en attendant correctif Fort-de-France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fort-de-france/

Village numérique ultramarin Lieu en attendant correctif 2022-11-25 was last modified: by Village numérique ultramarin Lieu en attendant correctif Lieu en attendant correctif 25 novembre 2022 Fort-de-France Lieu en attendant correctif Fort-de-France

Fort-de-France