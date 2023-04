Fête de la tarte aux myrtilles Lieu dit Wolfsgasse, 15 août 2023, Metzeral.

Chaque année, le 15 août, la tarte à la myrtille est à l’honneur à Metzeral ! Repas, dégustation, animations musicales avec cors des Alpes, danses et orchestres.

Reportée au 15 août 2022..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 22:00:00. EUR.

Lieu dit Wolfsgasse

Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est



Every year, on August 15th, the blueberry pie is honored in Metzeral! Meal, tasting, musical entertainment with alphorns, dances and orchestras.

Postponed to August 15, 2022.

Todos los años, el 15 de agosto, se rinde homenaje al pastel de arándanos en Metzeral Comida, degustación, animaciones musicales con alfombras, bailes y orquestas.

Aplazado al 15 de agosto de 2022.

Jedes Jahr am 15. August steht in Metzeral die Heidelbeertorte im Mittelpunkt! Essen, Verkostung, musikalische Unterhaltung mit Alphörnern, Tänzen und Orchestern.

Auf den 15. August 2022 verschoben.

