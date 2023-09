Randonnée pédestre à Saint-Jean-de-Froidementel Lieu-dit Vimoy Saint-Jean-Froidmentel, 14 avril 2024, Saint-Jean-Froidmentel.

Saint-Jean-Froidmentel,Loir-et-Cher

Participez à notre traditionnelle randonnée à Saint-Jean Froidmentel..

Dimanche 2024-04-14 07:30:00 fin : 2024-04-14 09:00:00. 2.5 EUR.

Lieu-dit Vimoy

Saint-Jean-Froidmentel 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Take part in our traditional hike in Saint-Jean Froidmentel.

Participe en nuestro tradicional paseo por Saint-Jean Froidmentel.

Nehmen Sie an unserer traditionellen Wanderung nach Saint-Jean Froidmentel teil.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois