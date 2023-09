DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE – DOMAINE VILLEPEYROUX FOREST Lieu-dit Villepeyrous Malves-en-Minervois, 1 octobre 2023, Malves-en-Minervois.

Malves-en-Minervois,Aude

De Ferme en Ferme en Montagne Noire 2023 !

Le Domaine de Villepeyroux Forest vous ouvre ses portes !

Au programme de cette journée : Visite du domaine, dégustation des vins, mini vendanges pour les enfants à 11h et 14h30 !

Possibilité de se restaurer sur place, sur réservation..

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Lieu-dit Villepeyrous

Malves-en-Minervois 11600 Aude Occitanie



From Farm to Farm in Montagne Noire 2023!

Domaine de Villepeyroux Forest opens its doors to you!

On the program: tour of the estate, wine tasting, mini-picking for children at 11am and 2.30pm!

Catering available on site, on reservation.

¡De granja en granja en la Montaña Negra 2023!

El Domaine de Villepeyroux Forest le abre sus puertas

El programa de la jornada incluye una visita a la finca, una degustación de vinos y una minivendimia para los niños a las 11:00 y a las 14:30 horas

Servicio de restauración in situ (previa reserva).

Von Hof zu Hof in Montagne Noire 2023!

Die Domaine de Villepeyroux Forest öffnet ihre Türen für Sie!

Auf dem Programm stehen an diesem Tag: Besichtigung des Weinguts, Weinprobe, Mini-Weinlese für Kinder um 11 Uhr und 14.30 Uhr!

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme