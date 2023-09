Cabaret de la rue des étoiles Lieu-dit Vaugarni Pont-de-Ruan, 1 octobre 2023, Pont-de-Ruan.

Pont-de-Ruan,Indre-et-Loire

Dans notre cabaret, ces étoiles brillent encore dans nos mémoires, des musiciens, des poètes, des artistes. Beaucoup ont quitté la piste. Ils nous ont laissé une musique, une histoire, un poème, une chanson. Ils ont mis en beauté les grincements du monde et quelques petits éclats de nos humanités..

Dimanche 2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 . 13 EUR.

Lieu-dit Vaugarni

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In our cabaret, these stars still shine in our memories: musicians, poets, artists. Many have left the dance floor. They left us a piece of music, a story, a poem, a song. They brought beauty to the world’s grindings and to a few of our humanities’ small sparkles.

En nuestro cabaret, estas estrellas siguen brillando en nuestra memoria: músicos, poetas, artistas. Muchos han abandonado el escenario. Nos han dejado una pieza musical, una historia, un poema, una canción. Aportaron belleza a los sinsabores del mundo y a algunos pequeños destellos de nuestra humanidad.

In unserem Kabarett leuchten diese Sterne noch in unserer Erinnerung: Musiker, Dichter, Künstler. Viele von ihnen haben die Manege verlassen. Sie haben uns eine Musik, eine Geschichte, ein Gedicht oder ein Lied hinterlassen. Sie haben das Knirschen der Welt und einige kleine Splitter unserer Menschlichkeit in Schönheit getaucht.

Mise à jour le 2023-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme