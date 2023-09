Récital de piano à quatre mains Lieu-dit Vaugarni Pont-de-Ruan, 24 septembre 2023, Pont-de-Ruan.

Pont-de-Ruan,Indre-et-Loire

Avec la fougue et la grâce de leur jeunesse, Aurélia et Claire nous ont concocté un joli récital pour piano classique . Formées dans les conservatoires de la Région, déjà reconnues dans leur domaine en tant que concertistes et enseignantes, elles dispensent aujourd’hui leur savoir dans les écoles.

Dimanche 2023-09-24 16:00:00 fin : 2023-09-24 . 13 EUR.

Lieu-dit Vaugarni

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



With the ardor and grace of their youth, Aurélia and Claire have concocted a lovely classical piano recital. Trained in the region’s conservatories, and already recognized in their field as concert performers and teachers, they are now dispensing their knowledge in schools

Con el ardor y la gracia de su juventud, Aurélia y Claire han preparado un encantador recital de piano clásico. Formadas en los conservatorios de la región, y ya reconocidas en su campo como concertistas y profesoras, ahora transmiten sus conocimientos en las escuelas

Mit dem Schwung und der Anmut ihrer Jugend haben Aurélia und Claire ein schönes klassisches Klavierkonzert für uns zusammengestellt. Sie wurden an den Konservatorien der Region ausgebildet und sind in ihrem Fachgebiet bereits als Konzertsängerinnen und Lehrerinnen anerkannt

Mise à jour le 2023-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme