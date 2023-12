LES FADAS DE BALDUC #4 Lieu-dit Varazoux Saint-Étienne-du-Valdonnez, 5 juillet 2024, Saint-Étienne-du-Valdonnez.

Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-06

Les Fadas de Balduc est un festival culturel, rural et festif ! Pour cette 4ème édition :nouvelle formule (concerts toujours gratuits le vendredi soir et une balade avec un conteur le samedi matin).

Festival tout public.

Infos pratique

Snack et repas burger avec produits locaux / buvette / toilettes sèches / parking / possibilité de camping sur place / paiement par carte bancaire / boutique de goodies et musique.

Transport

Privilégiez le covoiturage. Varazoux dans le Valdonnez est à 2km de Saint Etienne du Valdonnez, à 20 minutes de Mende et de Florac, à 1h de Millau.

Coordonnées GPS du lieu du festival : 44.469916, 3.553678

EUR.

Lieu-dit Varazoux

Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie



