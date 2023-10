Sortie Nature « Champignons » lieu-dit vacheresse 86500 Saulgé Saulgé, 25 octobre 2023, Saulgé.

En compagnie de Monsieur Hervé de la Société Mycologique du Poitou, partez à la découverte des champignons et de la biodiversité du bois de l’Hospice à Saulgé.

Cette balade vous permettra d’en apprendre davantage sur les champignons communs et remarquables, dans un sité classé Natura 2000.

RDV à 14h00

Départ à 14h15

Durée 3h

Prévoir bonnes chaussures et tenue adaptée.

Enfants à partir de 5 ans et accompagnés d’un adulte.

Sur inscription au 05 49 91 11 96

Lieu-dit Vacheresse, 86500 Saulgé

