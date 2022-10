Balade « Découverte des Champignons » lieu-dit vacheresse 86500 Saulgé Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Balade « Découverte des Champignons » au bois de l’hospice à Saulgé lieu-dit vacheresse 86500 Saulgé vacheresse 86500 Saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre du programme « Notre Automne en Sud Vienne Poitou ! ». En compagnie de Monsieur Hervé de la Société Mycologique du Poitou, partez à la découverte des champignons et de la biodiversité du bois de l’hospice à Saulgé.

Cette balade vous permettra d’en apprendre plus sur les champignons communs et remarquables, dans un site classé Natura 2000.

Prévoir bonnes chaussures et tenue adaptée. Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

