Marché de Noël à Lugaignac Lieu-dit Trois-Canoye Lugaignac, 10 décembre 2023, Lugaignac.

Lugaignac,Gironde

Marché de Noël à Lugaignac sur le parking de la mairie, spécial arbre de Noël et spectacle pour les enfants. Produits alimentaires et artisanaux..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Lieu-dit Trois-Canoye Parking de la Mairie

Lugaignac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Lugaignac on the town hall parking lot, special Christmas tree and children’s show. Food and craft products.

Mercado de Navidad en Lugaignac, en el aparcamiento del ayuntamiento, con un árbol de Navidad especial y un espectáculo infantil. Productos alimentarios y artesanales.

Weihnachtsmarkt in Lugaignac auf dem Parkplatz des Rathauses, Weihnachtsbaum-Spezial und Show für die Kinder. Lebensmittel und handwerkliche Produkte.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Castillon-Pujols