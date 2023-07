Visite des Myrtilles du Trimoulet Lieu-dit Trimoulet Boussac-Bourg, 7 juillet 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Visite guidée par l’agriculteur. 1h30 de découverte du verger, de la station fruitière et de la distillerie et dégustation.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 12:00:00. EUR.

Lieu-dit Trimoulet

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided tour by the farmer. 1h30 discovery of the orchard, the fruit station and the distillery and tasting

Visita guiada por el agricultor. hora y media para explorar el huerto, la central frutícola y la destilería, seguida de una degustación

Geführte Besichtigung durch den Landwirt. 1,5 Stunden Entdeckung des Obstgartens, der Obststation und der Brennerei und Verkostung

Mise à jour le 2023-04-11 par Creuse Confluence Tourisme