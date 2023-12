VIEILLEVIGNE EN FÊTE -IMAGES D’ARCHIVES Lieu-dit Trianon Vieillevigne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-02-08 18:30:00

fin : 2024-02-08 20:30:00 Projection comentée par Pascal Le Meur.

Dans les années 1960, le Caméra club nantais filme les festivités de Vieillevigne : en 1965 se tient la fête locale de Florama et en 1966 c’est l’Inter-villes qui reprend le concept de l’émission télévisée éponyme créée en 1962 par Guy Lux et Claude Savarit. Cette année-là Vieillevigne affronte Rocheservière.| Les cinéastes amateurs ont souvent filmé les fêtes locales mettant en scène les fanfares, le défilé de chars décorés, les majorettes, les personnes déguisées… | La projection sera une restitution d’une collecte d’informations réalisée auprès de personnes ressources de la commune sur l’organisation de ces manifestations et les personnages apparaissant à l’écran.| Gratuit – Réservation en ligne .

Vieillevigne 44116 Loire-Atlantique

