Journées « poney-lundi » Lieu -dit Touleyrou Issendolus, 3 juillet 2023, Issendolus.

Issendolus,Lot

Pendant les vacances tous les lundis, Equi causse propose des journées activités et balades. pour les 10/18 ans. Deux inscrits minimum. Prévoir pique-nique..

2023-07-03 00:00:00 fin : 2023-07-04 00:00:00. 30 EUR.

Lieu -dit Touleyrou

Issendolus 46500 Lot Occitanie



Every Monday during the vacations, Equi causse offers activity days and walks for 10/18 year-olds. Minimum two participants. Please bring a picnic.

Todos los lunes durante las vacaciones, Equi causse ofrece jornadas de actividades y paseos para jóvenes de 10 a 18 años. Mínimo dos participantes. Se ruega traer un picnic.

Während der Ferien jeden Montag bietet Equi causse Tage mit Aktivitäten und Spaziergängen an. für 10/18-Jährige. Mindestens zwei angemeldete Personen. Picknick mitbringen.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Figeac