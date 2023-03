Soirée « Fish and Chips » Lieu-dit Tevezan Vihan Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau

Soirée « Fish and Chips » Lieu-dit Tevezan Vihan, 1 avril 2023, Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau. Soirée « Fish and Chips » 1165-1650 Lieu-dit Tevezan Vihan Salle des Associations de Lilia Plouguerneau Finistère Lieu-dit Tevezan Vihan 1165-1650

2023-04-01 – 2023-04-01

Lieu-dit Tevezan Vihan 1165-1650

Plouguerneau

Finistère Plouguerneau . L’association du jumelage Plouguerneau/St Germans organise son traditionnel « Fish and Chips ». Animation Musicale. Inscriptions par mail : plouguerneau.stgermans@orange.fr ou auprès de Sylviane au 06 74 43 24 68 plouguerneau.stgermans@orange.fr +33 6 74 43 24 68 Lieu-dit Tevezan Vihan 1165-1650 Plouguerneau

dernière mise à jour : 2023-03-16 par OT PAYS DES ABERS

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Salle des Associations de Lilia Adresse Plouguerneau Finistère OT PAYS DES ABERS Lieu-dit Tevezan Vihan 1165-1650 Ville Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau Departement Finistère Tarif Lieu Ville Lieu-dit Tevezan Vihan 1165-1650 Plouguerneau

Plouguerneau Salle des Associations de Lilia Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau ot pays des abers plouguerneau/

Soirée « Fish and Chips » Lieu-dit Tevezan Vihan 2023-04-01 was last modified: by Soirée « Fish and Chips » Lieu-dit Tevezan Vihan Plouguerneau Salle des Associations de Lilia 1 avril 2023 1165-1650 Lieu-dit Tevezan Vihan Salle des Associations de Lilia Plouguerneau Finistère finistère Lieu-dit Tevezan Vihan Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau

Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau Finistère