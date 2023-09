Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste | Van Dongen Hélène | Lieu-dit Taillefer Gintrac, 14 octobre 2023, Gintrac.

Gintrac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Mon atelier se trouve dans la cave du » labyrinthe Okx-Van-Dongen », une maison d’artistes semblable à un musée. Il y a partout des peintures et des gravures de Kees Okx

( 1939-2015 ), mais également des dessins et des objets d’autres artistes. Dans le jardin se trouve mes pièces céramiques entre autre et aussi des sculptures de collègues en fer et en pierre. Ce week-ends je montre le processus raku, une façon d’émaillage d’origine japonaise. On voit le four à l’extérieur qui va monter jusqu’à 1000°C, on sent l’odeur fumée du copeau… et quand les sculptures céramiques sortent du tonneau, on aperçoit les émaux avec des craquelures très fines et des brillances magiques …

Mes sculptures sont crée à base d’argile. Ce sont des pièces uniques, elles parlent des contrastes entre les lignes droites et les rondeurs, entre le noir et le blanc, entre la matière et les ouvertures. Elles suggèrent souvent des symboles de l’univers, de l’inconscience et de l’amour.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Taillefer

Gintrac 46500 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 artists invite you to enter their studios and discover their worlds

My studio is in the cellar of the « Okx-Van-Dongen labyrinth », a museum-like artist’s house. Paintings and prints by Kees Okx

( 1939-2015 ), but also drawings and objects by other artists. In the garden are my ceramic pieces, among others, as well as sculptures of colleagues in iron and stone. This weekend I’m showing the raku process, a glazing technique of Japanese origin. You can see the kiln outside, which heats up to 1000°C, smell the smoky odor of the chips… and when the ceramic sculptures come out of the barrel, you can see the glazes with their fine cracks and magical shine…

My sculptures are created from clay. They are unique pieces that speak of the contrasts between straight lines and curves, between black and white, between matter and openings. They often suggest symbols of the universe, unconsciousness and love

Edición 2023, en el barrio de Cauvaldor, 27 artistas le invitan a entrar en sus estudios y descubrir su mundo

Mi estudio está en el sótano del « laberinto Okx-Van-Dongen », una casa de artistas parecida a un museo. Hay cuadros y grabados de Kees Okx

( 1939-2015 ), pero también dibujos y objetos de otros artistas. En el jardín están mis piezas de cerámica, entre otras, así como esculturas de colegas en hierro y piedra. Este fin de semana muestro el proceso raku, una técnica de esmaltado de origen japonés. Se puede ver el horno en el exterior subiendo a 1000°C, oler el olor ahumado de las virutas… y cuando las esculturas de cerámica salen de la cuba, se pueden ver los esmaltes con sus finas grietas y su brillo mágico…

Mis esculturas están creadas con arcilla. Son piezas únicas que hablan de los contrastes entre líneas rectas y curvas, entre blanco y negro, entre materia y aberturas. A menudo sugieren símbolos del universo, la inconsciencia y el amor

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Mein Atelier befindet sich im Keller des « Okx-Van-Dongen-Labyrinths », einem museumsähnlichen Künstlerhaus. Überall hängen Gemälde und Drucke von Kees Okx

( 1939-2015 ), aber auch Zeichnungen und Objekte von anderen Künstlern. Im Garten befinden sich unter anderem meine Keramikstücke und auch Skulpturen von Kollegen aus Eisen und Stein. An diesem Wochenende zeige ich den Raku-Prozess, eine aus Japan stammende Art des Glasierens. Man sieht den Ofen draußen, der auf 1000°C erhitzt wird, man riecht den rauchigen Geruch der Späne… und wenn die Keramikskulpturen aus dem Fass kommen, sieht man die Glasuren mit sehr feinen Rissen und magischem Glanz …

Meine Skulpturen werden aus Ton hergestellt. Sie sind Unikate und erzählen von den Kontrasten zwischen geraden Linien und Rundungen, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Materie und Öffnungen. Sie deuten oft auf Symbole des Universums, des Unbewussten und der Liebe hin

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Vallée de la Dordogne